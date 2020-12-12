Исландские ученые открыли новый симптом COVID-19

Рейкьявик, 12 декабря. Заболевшие COVID-19 пациенты жалуются на боли в мышцах, костях и органах. Такое состояние называется миалгией.

Ученые из Исландии тщательно проанализировали результаты обследования пациентов с коронавирусом с 17 марта по 30 апреля. У более чем половины зараженных была выявлена миалгия. Еще 51% участников обследования жаловался на головные боли, о кашле говорили 49% пациентов.

Лихорадочное состояние и проблемы с дыханием встречались у людей реже, чем ожидали врачи. Однако ученые уточняют, что симптомы при легкой форме COVID-19 могут отличаться. Многие зараженные жалуются на заложенность носа и потерю обоняния, что чаще характерно для молодых пациентов.

Ученые из Медицинской школы Гроссмана ранее перечислили симптомы COVID-19 у детей. Для малышей при заражении коронавирусом характерны покраснения глаз, щек и ладоней и так называемый «клубничный язык».