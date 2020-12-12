Президент МИФИ Борис Оныкий скончался после заражения коронавирусом

Москва, 12 декабря. Известный отечественный физик Борис Оныкий умер от осложнений, вызванных новым типом коронавируса, на 82 году жизни. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.

Начиная с 1997 по 2007 год ученый возглавлял Национальный исследовательских ядерный университет «МИФИ». За это время вуз значительно дополнил международную научную базу и улучшил деятельность в сфере образования, открыв новые направления по различным актуальным специальностям.

При жизни Оныкий являлся членом Президиума и Совета ветеранов атомной промышленности, в котором специализировался на работе с молодежью. Также неоднократно был представлен к государственным и правительственным наградам.

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