Вера Брежнева примерила соблазнительный образ с бахромой из страз

Москва, 12 декабря. Певица Вера Брежнева анонсировала свое выступление в Москве. Сообщение артистка сопроводила фотографией в ярком образе.

Соответствующий пост Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На фотографии она запечатлена в коротком топе, который полностью усыпан стразами. Поверх него надета куртка с бахромой, выполненной из аналогичных сияющих камней. Дополняют образ голубые джинсы с ремнем из страз. В качестве прически Брежнева выбрала распущенные небрежные локоны, из которых виднеются серьги-ниточки.

Певица рассказала поклонникам, что ее концерт в Москве состоится в другом месте. Она подчеркнула, что мероприятие будет проведено со строгим соблюдением всех мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

«Красивый, тихий, акустический. С соблюдениями всех норм», — написала она.

Подписчики Веры Брежневой пришли в восторг от яркого наряда певицы. Многие отметили, что дерзкий образ отлично гармонирует со светлыми волосами и минималистичным макияжем артистки. Всего за сутки публикация набрала более 70 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

«Потрясающая», — написала поклонница.

«Красавица!» — отметила подписчица.

«Как всегда великолепна!» — добавила другая фанатка.

Вера Брежнева часто демонстрирует необычные образы поклонникам. Недавно она опубликовала сразу несколько фотографий, на которых позирует в прозрачном плаще поверх телесного боди. Из-за цвета одежды создается впечатление, что певица позирует голой. Снимки произвели настоящий фурор среди подписчиков звезды.