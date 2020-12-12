Устроивший бойню армавирец в детстве поджег бездомного

Армавир, 12 декабря. Признавшийся в двойном убийстве в Армавире Акшин Г. рос импульсивным ребенком и нередко проявлял агрессию. Об этом рассказали его приятели. С их слов, в подростковом возрасте юноша поджег бомжа.

32-летний Акшин до смерти избил возлюбленную, а после поехал в другой район Армавира и расправился с ее девятилетним братом, переломав ему перед смертью руки и ноги. Обо всем произошедшем убийца снимал видео и докладывал в тематической группе в соцсети. Видео он снимал на фоне убитой подруги, предупреждая, что сейчас отправиться убивать ее брата.

«Почему? Потому что я так хочу. Это доставит мне удовольствие», — заявил на записи Акшин.

Он добавил, что обдумывал убийство заранее. Только изначально хотел убить только брата своей девушки, поскольку он его «злил».

Родственники молодого человека в беседе с «МК» вспоминают, что убийца был импульсивным и агрессивным с самого детства. Его родители рассказали, что с 26-летней девушкой он познакомился в обувном магазине, где она работала. В съемную квартиру на улицу Розы Люксембург, где произошло убийство, пара заселилась примерно в феврале этого года. Мать Акшина заявляет, что никаких предпосылок к трагедии не замечала.

Соседи вспоминают, что квартира, в которой жила семья признавшегося в убийстве Акшина, считалась самой «проблемной». Скандалы происходили и днем, и ночью. Ровесники молодого человека, с которыми они вместе росли в одном дворе, рассказали, что тот был импульсивным ребенком и нередко проявлял агрессию. Когда ему было 14-15 лет, он с друзьями поджег бомжа. Когда стал старше, от него ушла девушка, потому что он ее избивал.

О местонахождении Акшина сейчас ничего не известно. На одной из записей, сделанной во время бойни, он сообщил, что после убийства ребенка он якобы собирается поехать к морю, где хочет заплыть настолько далеко, что не сможет добраться обратно.