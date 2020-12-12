Онищенко объяснил шумиху вокруг вакцинации от COVID-19 и алкоголя

Москва, 12 декабря. Обсуждения вокруг несовместимости алкоголя и вакцины от коронавируса являются раздутыми. Так считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Употребление алкоголя противопоказано при вакцинации от любой инфекции. Это может негативно сказаться на эффективности вакцины и реакции организма на препарат, напомнил Онищенко в беседе с радио Sputnik.

Темы коронавируса и алкоголя стали особенно популярными в последнее время. Их сочетание в одном вопросе вызвало нездоровый интерес россиян к этим проблемам, выразил мнение депутат.

«Что касается нежелательного потребления алкоголя во время любой прививки, то это всегда было нормой, но никогда об этом не говорили», — заявил он.

Онищенко ранее рассказал, кому необходима госпитализация при заболевании COVID-19. Прежде всего в зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.