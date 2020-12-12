МУС вызвался расследовать военные преступления на Украине

Киев, 12 декабря. Правонарушения и преступления против человечности, совершенные на Украине во время военных действий, намерен расследовать Международный уголовный суд (МУС).

Генеральный прокурор суда Фату Бенсуда подтвердила готовность начать разбирательство в связи с обостренной ситуацией в стране. Об этом сказано в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. По ее словам, все правовые требования для возбуждения процесса выполнены. При этом для запуска процедуры осталось получить одобрение от судей палаты предварительного производства МУС.

«По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований... соблюдены», — уточнила Бенсуда.

Ранее исполнительный комитет Ассоциации жертв бывшего главы ЦАР Франсуа Бозизе выказал желание передать политика в МУС после его ареста. Для этого представители организации объединяют вдов, сирот и других пострадавших во время кризиса 2002–2012 годов.