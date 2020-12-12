Семь демонстрантов едва не погибли под колесами машины в США

Нью-Йорк, 12 декабря. Автомобиль наехал на толпу участников протестов в США. В результате ДТП различные по степени тяжести травмы получили семь человек. Подробности инцидента передают местные СМИ.

Происшествие случилось в нью-йоркском районе Манхэттен. Пострадавших срочно госпитализировали. Врачи оценили их состояние как стабильное: их жизни и здоровье находится вне опасности.

За рулем автомобиля сидела женщина. Попыток скрыться с места событий с ее стороны зафиксировано не было. Сотрудники правоохранительных органов провели с виновницей беседу. Была ли она задержана, не сообщается.

Ранее акция протеста прошла в Ереване. Там участники демонстрации прорывались к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.