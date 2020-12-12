Отец Фриске предупредил семью Заворотнюк о мошенниках, лечивших его дочь

Москва, 12 декабря. Отец скончавшейся от рака Жанны Фриске Владимир посоветовал семье Анастасии Заворотнюк не повторять его ошибок и не обращаться к мошенникам. По его словам, во время лечения дочери они столкнулись с обманщиками, наживающимися на чужом горе.

Ранее стало известно, что певица Анна Калашникова нашла для Заворотнюк, продолжающей борьбу с онкологическим заболеванием, врача-психолога, который пообещал поставить актрису на ноги. Однако Владимир Фриске посоветовал не доверять подобным «врачам».

«Двести, триста процентов — это афера! И могу сказать, что все эти люди — просто мошенники, которые не помогают. Я через все это прошел, когда болела Жанна. На меня выходили десятки целителей, психологов и экстрасенсов», — рассказал Владимир в интервью Sobesednik.ru.

Одному из подобных «врачей» он поверил. Мужчина был из Оренбургской области и заверил семью Фриске, что ранее мог бы помочь Наталье Гундаревой, но его к ней не допустили. Фриске поверил проникновенной речи целителя и пустил его жить к ним.

«Однако он оказался мошенником. Когда я это понял, хотел отколотить. Потом подумал и решил его не трогать. Купил билет, выпустил из дома и отправил домой. В то время мы во все верили, кто бы что не предлагал. Неприятно, что на проверку они оказывались обыкновенными шарлатанами», — посетовал Владимир.

Фриске советует Заворотнюк не совершать его ошибок и доверять только официальной медицине. Он напомнил, что в свое время Михаил Задорнов доверился одному из таких «целителей» и отправился лечиться за ним на Урал.

«Чем закончилось? В конечном итоге упустили драгоценное время, и он скончался. <…> Психологи, экстрасенсы и целители — все это сказки», — резюмировал он.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк впервые стало известно в августе 2019 года. СМИ писали, что звезде «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга. Семья артистки долгое время сохраняла молчание, но позже подтвердила наличие глиобластомы у актрисы.