Актрису Нонну Гришаеву приняли за онкобольную Заворотнюк

Москва, 12 декабря. Фанаты перепутали Нонну Гришаеву с больной раком Анастасией Заворотнюк. Актриса опубликовала фрагмент съемок одной из новогодних передач.

Небольшую видеозапись Гришаева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На кадрах запечатлен ее танец с артистом Юрием Гальцевым под композицию «Драмы больше нет» певицы Полины Гагариной. Актриса одета в блестящее платье, а ее волосы собраны в высокую прическу, как у Анастасии Заворотнюк в роли няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня».

В комментариях поклонники признались, что не сразу узнали Гришаеву. Многие решили, что на видео с Гальцевым танцует актриса Заворотнюк.

«Я уже подумала, что в эфире Анастасия. Но потом хорошо разглядела, нет, это вы, Нонна. Ваш новый образ — так красиво», — написала одна из подписчиц.

«На Заворотнюк похожа здесь из «Моей прекрасной няни», — добавила поклонница.

«Я тоже, кстати, подумала, что это Анастасия Заворотнюк. Очень похожи фигурами и статностью», — отметила фанатка.

Сама Гришаева никак не прокомментировала сообщения фанатов. За сутки публикация собрала свыше 90 тысяч просмотров и десятки комментариев.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк впервые стало известно в августе 2019 года. СМИ писали, что звезде «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга. Семья артистки долгое время сохраняла молчание, но позже подтвердила наличие глиобластомы у актрисы.

Дочь артистки Анна Заворотнюк ранее прокомментировала состояние здоровья своей матери. Она продолжает верить, что ее мама справится с тяжелым заболеванием.