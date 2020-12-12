Полина Гагарина впервые откровенно рассказала о разводе с Исхаковым

Москва, 12 декабря. Певица Полина Гагарина впервые подробно прокомментировала бракоразводный процесс со своим супругом Дмитрием Исхаковым.

Больше полугода супруги не живут вместе, но только в конце ноября Гагарина официально подала документы для оформления развода. Артистка старалась не комментировать происходящее в ее семье, но в шоу Ивана Урганта впервые развернуто ответила на личные вопросы.

По словам певицы, несмотря на все неприятности, произошедшие как в мире, так и в ее семье, уходящий 2020-й выдался для нее удачным. Ургант предположил, что такой позитивный настрой артистки связан с грядущими переменами в статусе.

«Да, мы действительно разводимся. Таков факт», — подтвердила Гагарина.

Она добавила, что развод с Исхаковым проходит без ссор и дележки имущества.

«Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное», — подчеркнула певица.

Пара отметила свадьбу в 2014 году. За годы семейной жизни у них появилась дочка Мия. Исхаков смог наладить хорошие отношения и с сыном звезды Андреем, который родился в период ее отношений с Петром Кисловым.

Недавно Исхаков показал в соцсетях, каким он был до брака с певицей. На опубликованном снимке не все узнали 42-летнего фотографа, которого поклонники Гагариной привыкли видеть в качестве «хмурого мужа Полины», седого и с бородой. На опубликованном черно-белом фото он держит в руках небольшую собаку. На его лице нет бороды, а седина также не бросается в глаза.

По мнению комментаторов, в таком образе бывший возлюбленный Гагариной напоминает молодого Джорджа Клуни, а никак не «деда». По словам фотографа, так он выглядел порядка восьми лет назад.