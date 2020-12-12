Депутат Шеремет ответил украинскому дипломату на план «силового возвращения» Крыма

Москва, 12 декабря. Заявление о необходимости «захватить» Крым силой — проявление «сказочного идиотизма». Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Он предложил изолировать людей, которые выдвигают подобные предложения, так как именно из-за них перестает развиваться Украина, передает РИА Новости. Представители России неоднократно заявляли, что вопрос о статусе Крыма закрыт и не подлежит обсуждению.

«Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство», — заявил Шеремет.

Ранее экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный предложил силой «вернуть» Крым Киеву и выселить всех тех, «кто лоялен». Политик уверен, что время, когда проблему можно было решить мирно, бесследно ушло, пишет RT.