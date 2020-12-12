Снежный барс заболел COVID-19 в зоопарке США

Луисвилл, 12 декабря. Хрип и кашель появился у некоторых обитателей зоопарка в Луисвилле штата Кентукки. Результат теста на COVID-19 одного из животных оказался положительным.

Анализы взяли еще у двух мужских особей снежных барсов, их результаты пока неизвестны, сообщили на сайте учреждения. Инфицированные Иси, Кимти и Меру чувствуют себя хорошо, у них проявляются лишь легкие симптомы COVID-19. В зоопарке Луисвилла это первый случай заражения животных.

Барсы могли подхватить коронавирус от бессимптомного сотрудника, говорится в сообщении. У остальных животных симптомов не наблюдается.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о том, что львы из зоопарка в Барселоне переболели COVID-19. Среди недомоганий у хищников проявился только кашель.