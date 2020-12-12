Дочь Татьяны Догилевой приложила руку к созданию Сyberpunk 2077

Москва, 12 декабря. Дочь знаменитой российской актрисы Татьяны Догилевой Екатерина похвасталась участием над созданием игры Cyberpunk 2077. По словам девушки, эта работа стала венцом ее карьеры.

Догилева не скрывала, что ее дочь страдала тяжелым заболеванием. Два года Екатерина боролась с анорексией, а затем с булимией. Актриса всеми силами поддерживала наследницу, помогая справиться с болезнью. После выздоровления девушка переехала в США, где закончила актерские курсы в Кембридже, а затем отучилась в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке, среди выпускников которой были Грейс Келли, Дэнни Де Вито, Энн Хэтэуэй. Несколько лет назад она вернулась в Россию.

Как сообщает «Телепрограмма.про», Екатерина поделилась с поклонниками важной для нее новостью: ее назначили одним из руководителей проектов по созданию игры Cyberpunk 2077.

«Испытываю прилив гордости и радости: работа над этим проектом стала однозначным пиком моей карьеры в озвучивании, а еще это был просто незабываемый опыт», — сообщила Екатерина.

В четверг, 10 декабря 2020 года, состоялся релиз ролевой игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED, над которой студия работала более семи лет. Действие игры происходит в 2077 году в вымышленном мегаполисе Night City. Игроку предстоит примерить на себя шкуру уличного наемника по имени Ви, чей пол, возраст и внешность можно полностью смоделировать под себя на старте игры.

Как сообщал ФАН, одним из актеров озвучки игры стал автор YouTube-канала «BadComedian» Евгений Баженов. Его голосом говорит один из русскоговорящих жителей Night City, таким образом его озвучка является оригинальной для всех национальных версий игры.