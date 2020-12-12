Мишустин расширил санкционный список физлиц Украины

Москва, 12 декабря. Санкционный список России включил в себя 849 физических лиц с Украины. Документ утвердил глава Правительства России Михаил Мишустин.

Внесенные в перечень лица подпадают под специальные экономические меры. В расширенную версию списка вошли спикер Рады Дмитрий Разумков, первый зампред спикера Рады Руслан Стефанчук, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также пять депутатов из партии президента Украины «Слуга народа».

Специальные экономические меры подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России. Внесенным в санкционный список лицам запрещено выводить капитал за пределы РФ.

ФАН сообщал, что глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук заявил о намерении Украины потребовать ужесточения санкций в отношении России после новогодних праздников.