Новые солистки «ВИА Гры» открыто признались в чувствах к Меладзе

Москва, 12 декабря. Новые участницы группы «ВИА Гра» считают продюсера Константина Меладзе гениальным человеком и мастером своего дела.

Состав известного поп-трио сменился вновь через 20 лет после создания группы. Обновленный музыкальный коллектив был представлен самим Константином Меладзе 7 ноября. Девушки вместе с продюсером стали гостями программы «Вечерний Ургант».

Поклонники не сразу приняли новых девушек. Многие настаивали, чтобы Меладзе вернул в группу Веру Брежневу, Альбину Джанабаеву и Надежду Грановскую. Однако после нескольких публичных выступлений «ВИА Гры» фанаты смирились с обновленным коллективом.

Недавно девушки дали большое интервью, в котором открыто признались в теплых чувствах к продюсеру. Они считают Константина Меладзе гениальным музыкантом и хорошим человеком.

«Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано. А еще он прекрасный человек, нам повезло работать с таким большим мастером», — призналась солистка группы Ульяна Синецкая.

Ее коллега Ксения Попова добавила, что песни Меладзе знают по всей России и за ее пределами. Она отметила, что не сомневается в уникальности продюсера.

Многих поклонников интересует вопрос об отношении Альбины Джанабаевой к новому составу «ВИА Гры». Фанаты спрашивают, не ревнует ли она Меладзе к молодым девушкам. Однако сами певицы пока не готовы ответить на этот вопрос.

Бывшая солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег недавно ответила на слухи о своем романе с Константином Меладзе. Певица призналась, что подобные «вбросы» неоднократно становились причиной ее слез и депрессии.