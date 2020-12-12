Алиев и Эрдоган после парада нацелились продолжить экспансию в Закавказье

За неделю в Нагорном Карабахе происходили единичные инциденты, неспособные сильно повлиять на обстановку. В то же время данный аспект сполна компенсируется руководством Турции, Азербайджана и Армении. И если из команды премьер-министра звучат слова о возможном открытии границы с Турцией, то Эрдоган и Алиев прямо говорят, что Карабах — это еще не конец.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Непосредственно в Нагорном Карабахе обстановка остается относительно спокойной, но периодически омрачается отдельными инцидентами.

В первую очередь, это касается демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Так, 7 декабря в районе села Аравус Сюникской области Армении на участке Зангеланского района азербайджанские военные с помощью GPS потребовали отодвинуть позиции расквартированного в селе армянского ополчения на 800 м, пригрозив задействовать ударные беспилотники в случае отказа. Стоит отметить, что в инциденте никак не участвовали армянские пограничники, а попытки «решить вопрос» предпринимали глава сельской администрации и председатель Союза добровольцев Гориса. О схожей проблеме предупреждают и жители села Давид Бек.

Из боевых происшествий можно выделить гибель в результате подрыва мины двух азербайджанских военнослужащих возле Кельбаджара, которые, по всей видимости, не соблюдали всех мер предосторожности при разминировании территорий.

Еще один трагический инцидент произошел 10 декабря на трассе Степанакерт-Аскеран. В плохих погодных условиях столкнулись автомобили «Урал» российских миротворцев и Suzuki Vitara, в результате чего погибли двое жителей Нагорного Карабаха.

Постепенно к работе «в поле» по проблеме Карабаха подключаются европейские политики.

Так, с азербайджанской стороны состоялся визит в Агдам и Гянджу представителей Палаты депутатов Италии, которые обсудили возможности участия в проведении ремонтно-восстановительных работ.

В свою очередь, Степанакерт с визитом посетила делегация Социалистической партии Франции во главе с первым секретарем Оливье Фором. В партии заявили, что планируется проведение «анализа многосторонних решений, необходимых для урегулирования и установления стабильности в регионе».

Президент Арцаха делегацию Социалистической партии Франции https://t.co/LRdYnt7cKZ — Новости Общественного Радио Армении (@ruarmradio) December 8, 2020

Свою делегацию в ближайшее время планирует отправить в Карабах и ООН.

Касательно новых итогов конфликта стоит отметить публикацию Азербайджаном поименного списка погибших. Из интересного можно отметить, что наибольшие потери в процентном соотношении от общего количества понес командный состав звена взвод-рота — молодые офицеры, которые не имели опыта участия в боевых действиях «первой карабахской войны».

Мин.Обороны Азербайджана опубликовало полный список погибших в Отечественной войне. Среди них:

3 полковника

23 подполковника

49 майоров

54 капитан

103 старший лейтенант

147 лейтенант

5 младший лейтант

267 прапорщик

696 контрактники

1241 солдат

7 мичман

Allah rəhmət eləsin???? https://t.co/bgbPmQQ6I7 — Kamilla Ragim (@KamillaRagim) December 8, 2020

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приобретенные системы РЭБ российского производства отрицательно себя зарекомендовали в ходе нагорнокарабахского конфликта. В связи с чем рассматривается вариант закупки систем РЭБ у Германии. Весьма спорный тезис армянского премьера, особенного с учетом того, что на вооружении ВС Армении (и армии Карабаха) современных российских образцов фактически нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на несработавшие в Нагорном Карабахе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Мне кажется, что как раз сработала система "свой-чужой", которая в данной ситуации засомневалась... Что и стало причиной отказа???? — Евгений (@zAJseLHTAmx5vWI) December 7, 2020

Протесты в Армении стали повседневностью

В ходе прошедшей недели продолжались тщетные попытки армянской оппозиции хоть как-то раскачать ситуацию в стране и вынудить Никола Пашиняна оставить власть.

Не помог и выдвинутый ультиматум — с 12:00 8 декабря оппозиция грозилась начать массовые акции протеста, если премьер не уйдет в отставку.

Стоит отметить, что угроза была выполнена лишь номинально — когда истек ультиматум, представитель верховного органа партии «АРФ Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал всех граждан к участию в ежедневных митингах с 12 до 17:00.

Подключилось к давлению на власть и духовенство. Восьмого декабря католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра страны Н. Пашиняна уйти в отставку. Вслед за этим 9 декабря правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьера, которая была посвящена мемориальным мероприятиям по случаю 32-й годовщины землетрясения 7 декабря 1988 года.

Глава Ширакской епархии отказался участвовать в поминальной службе из-за Пашиняна https://t.co/PRyPg4ytKC — МК (@mkomsomolets) December 7, 2020

Местами эпизодические акции протеста стали приводить к стычкам с полицией, особенно в местах перекрытия важных автомобильных дорог, как произошло 11 декабря на трассе Севан-Ереван.

Протестующие перекрыли трассу Ереван – Севан - NovostiNK - Новости Армении https://t.co/u76UjLTcV0 — NovostiNK.net (@NovostiNK) December 11, 2020

Тем не менее, исходя из того, что все оппозиционные партии выступают за необходимость смены власти конституционным путем, у них остается надежда только на развал правящего блока «Мой шаг».

Парад победы в Азербайджане

Ключевым событием последней недели, особенно с точки зрения развития обстановки в условиях постконфликтного урегулирования, безусловно стал военный парад в Баку.

Резонансное заявление Ильхама Алиева о том, что «Иреван (Ереван), Зангезур (Сюник) и Гейча (озеро Севан) — это исторические земли Азербайджана», на которые он имеет право якобы как правопреемник Азербайджанской Демократической Республики до ее вхождения в состав СССР, привело к серьезной эскалации обстановки в информационном поле.

«Аппетит приходит».

«Зангезур, Севан, Ереван — это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало с родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Потом такая же картина наблюдалась в Карабахе», - заявил Алиев на параде победы в Баку. pic.twitter.com/g5aIBadxOp — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) December 11, 2020

Фактически, Баку объявил стратегическую цель государства, исходя из которой будет закладываться горизонт планирования на десятилетия.

А это означает, что на данном базисе будет выстраиваться соответствующая политика, информационная кампания, планирование государственного бюджета.

Очевидно, что заявление было сделано на волне патриотизма от победы, однако армянская сторона вполне может расценивать его как полноценную военную угрозу.

Из других интересных подробностей стоит отметить, что операция ВС Азербайджана носила название «Железный кулак», впервые было показано спецподразделение YARASA Службы внешней разведки, которое считается одним из самых засекреченных в стране. Заявлено, что данные подразделения спецназа предназначены для действий в глубоком тылу противника и были одними из первых, кто вошел в Кубатлы.

Азербайджан впервые показал спецподразделение YARASA Службы внешней разведки.



Это самое засекреченное спецподразделение в ВС ????????. Оно принимало активное участие в войне, причем работало в основном в глубоком тылу.



Бойцы YARASA считаются элитой и гордостью ВС Азербайджана pic.twitter.com/I1xtmnTOmb — Мухамед Алиев (@Muhammed_018) December 10, 2020

Также показаны переданные на вооружение Азербайджана «Байрактары», израильские барражирующие боеприпасы «Хароп», противотанковые ракетные комплексы Spike.

В Баку прошёл военный парад под турецкими флагами



Президенты Турции и Азербайджана отметились провокационными заявлениями В четверг, 10 декабря, в столице Азербайджана прошёл военный парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе. pic.twitter.com/ae9gQMoNbh — Naspravdi (@_Naspravdi_) December 11, 2020

Любопытно отметить, что командовал парадом не главный военный государства — начальник генерального штаба и первый заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков, а другой заместитель министра — генерал-лейтенант Керим Велиев.

В азербайджанском сегменте Сети распространяются сведения, что генерал был взят под стражу еще после боев за Джебраил и Гадрут по причине тяжелых потерь под Физули, и в ближайшее время ему предъявят официальные обвинения.

Как видится, непрофессиональное командование может вполне объективно отражать причины, почему Садыкова так давно не было видно.

Между тем, это может быть также немаловажным симптомом победы Азербайджана в войне — в руководстве вооруженных сил тоже должны быть готовы нарушить старый добрый принцип единоначалия, если командир очевидно не прав. При этом ранее уже распространялись слухи о требованиях турков убрать Садыкова, обвинениях в его работе на ГРУ, родстве с российскими олигархами азербайджанского происхождения и массовых взятках.

В то же время Азербайджан фактически официально объявил своим гражданам, что война закончена — с 00:00 12 декабря в стране снимается режим военного положения.

Программа визита Эрдогана

Весьма насыщенным оказался и визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который вел себя полностью в соответствии с политикой «старшего брата» Азербайджана.

Резонансные заявления в обилии присутствовали и в речи турецкого президента. Чего только стоят упоминание Энвер-паши, одного из главных организаторов геноцида армян в 1915 году, а также отрывок из стихотворения азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде о якобы отторгнутых территориях Азербайджана южнее Араса (Аракса). Из-за последнего турецкий посол в Тегеране был вызван на ковер в МИД Ирана.

Реджеп Эрдоган в ходе сегодняшнего выступления:



«Сегодня тот день, когда души Энвер-паши, Нури-паши и доблестных воинов Кавказской Исламской армии счастливы» pic.twitter.com/N0p8ueh3rP — I.V.M. (@Sultan50187234) December 11, 2020

Эрдоган и его делегация подписали ряд соглашений с Азербайджаном в транспортной сфере, о развитии малого и среднего бизнеса. Между странами отменен визовый режим и внедрен режим перемещения по внутренним паспортам.

Особый интерес представляет Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области медиа, который предполагает создание совместной медиа-платформы. Она позволит представителям СМИ двух стран координировать свою политику в вопросах, представляющих обоюдный интерес. По факту, создан межгосударственный орган пропаганды, который будет форпостом турецкого информационного влияния в Закавказье.

По случайному совпадению, с визитом Эрдогана в Баку совпала и очередная кадровая перестановка в Министерстве иностранных дел Турции.

В Баку также назначен новый посол. Вместо Эркана Озорала назначен Ахмет Демирок, который ранее был главой дипломатической миссии в Катаре и активно принимал участие в переговорах с Дохой об открытии военной базы Турции на территории страны.

Кроме того, глядя на послужной список посла, становится очевидным, что новое назначение Анкары будет способствовать укреплению треугольника Великобритания-Турция-Азербайджан.

В качестве итогов прошедшей недели можно отметить, что турбулентность вокруг процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется. Этим сполна пытается воспользоваться Турция, которая делает «информационные пробросы» и пытается играть на ответной реакции в свою пользу. В этих условиях премьер-министру Армении становится все сложнее удерживать власть, особенно на фоне новых угроз со стороны Баку и Анкары. Однако позиции Пашиняна все еще сильны, чтобы не допустить полной консолидации оппозиции — митингов масштаба «бархатной революции» в Ереване все еще не наблюдается.

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