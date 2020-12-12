Более 70 млн человек в мире заболели COVID-19 с начала пандемии

Вашингтон, 12 декабря. Всего с начала пандемии в мире новым типом коронавируса заразились более 70 млн человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Почти 1,6 человек стали жертвами COVID-19. Победить болезнь удалось свыше 49 млн пациентов. Антилидером по числу выявленных случаев инфицирования продолжают оставаться США. Согласно статистке, на 1 млн американцев приходится 903 летальных случаев.

Также Соединенные Штаты до сих пор возглавляют список по количеству смертей от коронавируса. За все время распространения вируса скончались более 292 тыс. человек.

Данный показатель превышает число военных потерь США в годы Второй мировой войны, ранее отметил телеканал CNN. По прогнозу СМИ, страна может не пережить следующую вспышку COVID-19.