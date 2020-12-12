Денис Клявер рассказал, почему Нагиева не взяли в группу «Чай вдвоем»

Москва, 11 декабря. Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер развеселил своих поклонников шуточной историей про то, как к ним в группу чуть не попал Дмитрий Нагиев, но его кандидатуру отвергли, поскольку актер был слишком красив.

Клявер опубликовал на своей странице в Instagram архивную фотографию, где запечатлен с коллегой по группе Стасом Костюшкиным. Между музыкантами стоит Нагиев, еще с длинными локонами, тогда как сами певцы носили еще короткие стрижки.

Именно после этой фотосессии, признался Клявер, он и сам задумался, не отрастить ли длинные волосы.

«Рубрика «Архивы». 2002 г. Мы решили внести изменение в дуэт, сделать трио, и пригласили Дмитрия. Он любезно согласился», — подписал снимок музыкант.

Однако в ходе тестовой фотосессии участники «Чай вдвоем» отказались от своей затеи, поскольку Нагиев выделялся на их фоне, и артисты испугались, что он и во время выступлений «оттянет все внимание на себя».

Подписчики оценили шутку музыканта, продолжив в комментариях соревноваться в остроумии.

«Это потому, что чай втроем не пьют», — пишет пользователь под ником dmitrykorovkin.

«И именно из-за того, что трио не состоялось, Дмитрий потерял свои кучеряшки», — добавил djgrooverussia.

«Ой ляяяяя. Трое из ларца!» — посмеялся над фото DJ Грув.

Ранее коллега Клявера Стас Костюшкин признался, что подумывает завести третьего ребенка после завершения пандемии коронавируса. Музыкант с женой Юлией воспитывают двух сыновей — Богдана и Мирона. Теперь же он намекнул, что хотел бы, чтобы в семье появилась и маленькая дочка.