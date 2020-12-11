Асмус рассказала, как умерший Ким Ки Дук поддержал ее после премьеры «Текста»

Москва, 11 декабря. Российская актриса Кристина Асмус не может поверить в смерть режиссера Ким Ки Дука. По словам артистки, он был одним из немногих, поддержавшим ее после выхода скандального фильма «Текст».

Южнокорейский режиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, скончался в пятницу в Латвии из-за последствий перенесенного коронавируса в возрасте 59 лет. Как передавал ФАН, режиссер прибыл в Ригу через Эстонию из Петербурга. По неофициальным данным, он собирался остаться в Латвии навсегда и планировал покупку дома в Юрмале.

«О, Боже! Боже… Нет, пожалуйста… Не могу поверить…» — написала на своей странице в Instagram Асмус.

Режиссера она назвала «дорогим другом», подчеркнув, что не хочет верить в новости о его кончине. Асмус рассказала, что познакомилась с Ким Ки Дуком два года назад, когда тот возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля.

«И после того, как я с ним сфотографировалась, он попросил сделать селфи со мной на свой телефон. Переводчик сказала, что он так делает редко и когда ему очень нравится человек. А когда он впервые позвал меня на встречу, я думала, что это розыгрыш», — вспоминает актриса.

По ее словам, режиссер приходил на ее спектакли и посетил премьеру фильма «Текст», сказав ей после просмотра картины «важные слова про смелость».

«Я благодарна судьбе за счастье быть знакомой с этим легендарным человеком. Это огромная потеря для всего мирового кино. Яркий и самобытный художник. Добрый и искренний человек, с невероятной энергией, строивший грандиозные планы», — резюмировала она.

Ким Ки Дук получил известность благодаря таким фильмам, как «Пьета», «Пустой дом», «Ариран» и другим. Последние годы режиссер регулярно прилетал в Россию и Казахстан.