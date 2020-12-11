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Асмус рассказала, как умерший Ким Ки Дук поддержал ее после премьеры «Текста»

Кристина Асмус рассказала, как Ким Ки Дук поддержал ее после премьеры «Текста»

Москва, 11 декабря. Российская актриса Кристина Асмус не может поверить в смерть режиссера Ким Ки Дука. По словам артистки, он был одним из немногих, поддержавшим ее после выхода скандального фильма «Текст».

Южнокорейский режиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, скончался в пятницу в Латвии из-за последствий перенесенного коронавируса в возрасте 59 лет. Как передавал ФАН, режиссер прибыл в Ригу через Эстонию из Петербурга. По неофициальным данным, он собирался остаться в Латвии навсегда и планировал покупку дома в Юрмале.

«О, Боже! Боже… Нет, пожалуйста… Не могу поверить…» — написала на своей странице в Instagram Асмус.

Режиссера она назвала «дорогим другом», подчеркнув, что не хочет верить в новости о его кончине. Асмус рассказала, что познакомилась с Ким Ки Дуком два года назад, когда тот возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля.

Кристина Асмус рассказала, как Ким Ки Дук поддержал ее после премьеры «Текста»

«И после того, как я с ним сфотографировалась, он попросил сделать селфи со мной на свой телефон. Переводчик сказала, что он так делает редко и когда ему очень нравится человек. А когда он впервые позвал меня на встречу, я думала, что это розыгрыш», — вспоминает актриса.

По ее словам, режиссер приходил на ее спектакли и посетил премьеру фильма «Текст», сказав ей после просмотра картины «важные слова про смелость».

«Я благодарна судьбе за счастье быть знакомой с этим легендарным человеком. Это огромная потеря для всего мирового кино. Яркий и самобытный художник. Добрый и искренний человек, с невероятной энергией, строивший грандиозные планы», — резюмировала она.

Ким Ки Дук получил известность благодаря таким фильмам, как «Пьета», «Пустой дом», «Ариран» и другим. Последние годы режиссер регулярно прилетал в Россию и Казахстан. 

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