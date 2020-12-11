Marvel показал трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли

Москва, 11 декабря. Премьера сериала «Локи» от студии Marvel запланирована на май 2021 года. Главную роль в нем сыграет актер Том Хиддлстон.

Трейлер представлен на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Основные события сериала будут разворачиваться вокруг известного суперзлодея Локи.

В сериале главный герой окажется в альтернативной реальности. Сам Хиддлстон еще в прошлом году говорил, что Локи столкнется с «большой психологической революцией». Сериал выйдет на платформе Disney+.

Marvel ранее анонсировал работу над запуском ребута «Фантастической четверки». Режиссером проекта выступит Джон Уоттс, который занимался постановкой трилогии «Человек-паук».