В ГИБДД Пензы опровергли фейк о штрафах за отсутствие медицинских масок у водителей

Пенза, 12 декабря. Автовладельцы города Пензы поделились в соцсетях подробностями рейда, во время которого сотрудники полиции выписывали штрафы за отсутствие медицинских масок у водителей и пассажиров, находящихся в личных автомобилях.

«Вчера на улице Суворова сотрудники ДПС останавливали весь движущийся транспорт и проверяли наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты! За отсутствие маски — составление протокола и административная ответственность в виде штрафа. Будьте бдительны!» — написал автор одного из постов в Instagram.

Горожане новость не оценили, возмутившись деятельностью сотрудников полиции. По мнению большинства, такие меры являются противозаконными.

«В своем автомобиле можно передвигаться без маски. Ну не может быть, чтобы полицейские занимались таким идиотизмом. Господа, не порочьте честь российской полиции!» — удивился один из комментирующих.

Однако в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Пензенской области заверили, что данная новость является «уткой» и не имеет ничего общего с истинным положением дел. Мероприятия по предупреждению ДТП действительно проводились, однако они не были связаны с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Нашими сотрудниками с 11 по 13 декабря 2020 года проводятся мероприятия по выявлению водителей автотранспортных средств, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. На наличие масок водителей не проверяли и тем более не штрафовали», — пояснили ФАН в Госавтоинспекции.

Слова пресс-службы подтверждают и некоторые пензенцы, усомнившиеся в истинности громкого заявления. По их словам, полиция действительно занималась поиском нетрезвых водителей, а историю с масками просто выдумали.

«Не верьте всему, что пишут. Никто маски не проверял, проверяли «выхлоп» изо рта», — усмехнулся один из горожан, комментируя новость в соцсети.

Как сообщал ранее ФАН, в Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности. Согласно требованиям режима, жители региона должны обязательно надевать медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, а, по возможности, и вовсе оставаться дома.