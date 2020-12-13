«Мусорную елку» в Пензенской области привели в надлежащий вид

Заречный, 13 декабря. Новогодняя елка города Заречного, увешанная пластиковыми бутылками, упаковками из-под чипсов и старыми CD-дисками, была очищена от мусора и украшена настоящими игрушками. Соответствующая информация появилась на странице закрытого города в Instagram.

«Мусорная елка», расположенная на улице Восточной закрытого города Заречного, получила всероссийскую известность после того, как местные жители поделились с пользователями Сети кадрами, на которых запечатлено дерево с украшениями в виде мусора вместо новогодних игрушек.

«На улице Восточной своя новогодняя атмосфера. ПЭТ бутылки, диски, упаковка от чипсов и многое другое украшают ёлочку на окраине города. Если у вас давно не вывозили мусор, не беда, вы знаете куда можно отнести!» — написал в Instagram автор поста.

Пользователи Сети обсудили увиденное в комментариях. Многие оказались недовольны новогодним декором и назвали украшения из мусора настоящим издевательством над людьми. Некоторые из жителей посчитали, что таким способом городские власти хотели сэкономить на покупке новых новогодних шаров и мишуры.

«Эта елка просто издевательство над детьми и их родителями! Она реально стремная. Очередная галочка для наших управленцев», — прокомментировала новости жительница Заречного.

«Только сейчас ходили с ребенком посмотреть на нее. Ужас! Разбитые игрушки, внизу ветки, мусор. Не елка, а кладбище игрушек», — вторит ей другая горожанка.

Однако, по мнению директора муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» Андрея Шалимова, зареченцы украсили елку мусором самостоятельно, так как обычно она украшается детскими поделками, причем происходит это во второй половине декабря.

«Елка на Восточной ставится по инициативе МП КБУ, средства из бюджета города для этого не выделяются. Окончательное оформление елки происходит после 15 декабря, когда проходит подведение итогов конкурса среди детей на лучшую елочную игрушку. Детские игрушки после конкурса вывешиваются на эту елку. До сего момента елка украшается лишь гирляндами и частью игрушек, оставшихся с прошлого года. Эстетам же, которые самостоятельно решили внести свою творческую лепту этой гадостью, «огромнейшее спасибо» и отдельная «благодарность» за то, что оторвали от основной работы сотрудников КБУ, чтобы все это убрать», — поделился с ФАН Шалимов Андрей.

Ранее ФАН сообщал, что проблемы с мусором испытывают и жители поселка городского типа Земетчино Пензенской области. Там свалка с отходами расположилась прямо на территории местного кладбища.