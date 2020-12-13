В Пензенской области цыгане намеренно совершают ложные вызовы скорой помощи

Кузнецк, 13 декабря. В городе Кузнецке Пензенской области цыгане намеренно совершают ложные вызовы скорой помощи. Соответствующей информацией поделилась сотрудница кузнецкой неотложки в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Это просто какой-то ужас! Цыгане в два часа ночи вызывают скорую помощь. То роды, говорят, то пожар. Мы приезжаем и оказывается, что это очередной ложный вызов. Подъезжаем к нужному адресу, звоним, а там: «телефон абонента выключен». Вообще, это не шутки! В этот момент другому человеку может понадобиться помощь! Еще и угрожают сотрудникам скорой. Нет, я не жалуюсь на работу, просто надо голову свою немного включать, когда так делаешь», — написала автор поста.

Кузнечане поддержали медработника, напомнив о существовании административной ответственности за ложные вызовы спецслужб. Однако многие также заметили, что для некоторых представителей местной цыганской общины несоблюдение норм правопорядка является нормальным явлением.

«Творят, что хотят. Делать замечания им бесполезно — берут камни и кидают. Полиция с ними не связывается, с них взять нечего. Да и штрафы платить они все равно не будут», — поделилась с ФАН жительница Кузнецка.

Напомним, что мелкие хулиганства представителей цыганской общины на территории региона уже приводили к трагичному развитию событий. Так, например, в июне 2019 года село Чемодановка Пензенской области захлестнула волна противоборств местных жителей и цыган, вызванная асоциальным поведением последних.