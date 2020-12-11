Дочь Успенской решила завязать с наркотиками

Москва, 11 декабря. Татьяна Плаксина, скандальная дочь известной российской певицы Любови Успенской, решила завязать с наркотиками и пройти курс реабилитации.

Конфликт Успенской с дочерью стал достоянием общественности в феврале. Певица обвиняла дочь в том, что та тратила гонорары ее матери на наркотики и развлечения. В ответ Плаксина в эфире российского ток-шоу обвинила мать в притеснении ее прав и домашнем насилии.

Итогом скандала стал переезд 30-летней дочери певицы в США. Однако оскорбления в адрес матери не прекращались, девушку видели на улице в неадекватном состоянии. По данным СМИ, роскошные апартаменты в Лос-Анджелесе и питание оплачивал отец Плаксиной. На карманные же расходы денег ей родители уже больше не давали. На наркотики художница зарабатывала благодаря российским каналам, для которых она раздавала обличительные интервью о своей тяжелой жизни под гнетом «мамы-деспота».

Кажется, в истории Плаксиной появились позитивные моменты. Как сообщает KP.ru, Татьяна собирается пройти реабилитацию.

«Мир не без добрых людей, возобновилась моя реабилитация. Я не стану жить прошлым — это неправильно, но вернуть былую улыбку вполне реально, спустя время. Моя челюсть еще не готова к вмешательствам», — заявила она, напомнив о травме лица, из-за которой и начались ее наркотические трипы.

Ранее Успенская в программе «Пацанки» сообщила, что ее дочь «попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов», после этого «крыша у нее съехала». По мнению певицы, именно это стало причиной того, что девушка больше не хочет общаться с матерью.