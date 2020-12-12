31 декабря в Пензенской области станет выходным днем

Пенза, 12 декабря. Пензенская область присоединяется к списку регионов, в которых 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Я с огромным уважением отношусь к женщинам. Женщины меня всегда поддерживали. Я помню, как в детстве мама говорила бабушкам, что мужчины не всегда видят женский труд по дому, а он очень большой. Мне кажется, для каждой женщины очень важно 31 числа утром встать и понять, что у нее есть время подготовиться к вечеру, к новогоднему празднику. Я, как руководитель, приму такое решение, чтобы 31 число было для абсолютного большинства граждан выходным», — заявил губернатор.

Напомним, что 31 декабря в 2020 году считается официальным рабочим днем. Однако главы регионов могут на местном уровне вносить коррективы в эту установку, а именно — делать последний день года выходным или оставить рабочим.

Как сообщал ранее ФАН, во многих субъектах Российской Федерации предновогодний день было решено сделать выходным.