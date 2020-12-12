Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID в Пензенской области

Пенза, 12 декабря. Массовая вакцинация жителей Пензенской области российской вакциной для профилактики коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале 2021 года. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вчера нам поступило 1200 доз вакцины. С понедельника мы приступаем к вакцинации медработников, учителей, соцработников. Это те люди, которые контактируют с гражданами и находятся в группе риска. Уже со следующего года, думаю, это будет конец января — февраль, будут поступать большие дозы вакцины для вакцинации всех остальных граждан», — заявил глава региона.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, не все пензенцы положительно отреагировали на поступление в область российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Так, например, против вакцинации выступили члены общественного движения «Совет родителей Пензенской области».