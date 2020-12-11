СМИ сообщили о смерти секс-просветителя Льва Щеглова

Москва, 11 декабря. Советский и российский сексолог, психотерапевт Лев Щеглов скончался от коронавируса в 74 года.

Последние дни жизни доктор провел на аппарате ИВЛ, к которому его подключили из-за последствий COVID-19, сообщили источники в СМИ. Информация о госпитализации Щеглова появилась в начале декабря.

Профессор вел авторские программы «Спросите у доктора Щеглова» и «Адамово яблоко», иногда играл в кино. Врач написал 15 монографий и книг на научно-популярную тематику. За его плечами около 500 статей и публикаций в СМИ о сексологии, психотерапии и психоанализе.

Недавно от коронавируса скончался корейский режиссер Ким Ки Дук. Он регулярно посещал Россию и был председателем жюри Московского международного кинофестиваля.