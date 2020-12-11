Власти Подмосковья уточнили правила работы кафе в новогодние праздники

Москва, 11 декабря. Предоставление результата теста на COVID-19 стало обязательным условием для посещения новогодних вечеринок и корпоративов в предприятиях общественного питания Подмосковья.

Региональные власти уточнили, что справку необходимо будет иметь при себе в период с 31 декабря по 10 января. В соответствии с постановлением губернатора области Андрея Воробьева результат исследования должен быть получен не ранее чем за три дня до события. Распоряжение также предполагает запрет на посещение заведений с развлекательными мероприятиями с 23:00 до 06:00.

Ранее власти Подмосковья продлили срок действия ограничительных мер. Правила продолжат быть актуальными до 12 января.