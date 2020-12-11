Сотрудник УФСИН по Томской области спас замерзающего в сугробе мужчину

Томск, 11 декабря. В Томской области сотрудник УФСИН спас мужчину, который едва не замерз в сугробе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

9 декабря водитель-сотрудник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Томской области Александр Коколов был направлен для исполнения служебных обязанностей в село Октябрьское Томского района.

Проезжая на служебном автомобиле по трассе Томск — Итатка, он обратил внимание на идущего по полю мужчину. Через час возвращаясь в Томск, сотрудник УИИ УФСИН заметил, что цепочка следов на заснеженном поле резко оборвалась. Александр Коколов понял, что не лишним будет осмотреть поле. Во время осмотра в сугробе он заметил замерзающего мужчину, у которого уже наблюдались первые признаки переохлаждения организма. Сотрудник вызвал скорую помощь, дождался оперативно приехавшую медицинскую бригаду и помог погрузить больного. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу с подозрением на неврологический приступ.

«Я не считаю свой поступок героическим, так поступил бы каждый», — заявил Алекcандр Коколов.

В УФСИН подчеркнули, что сотрудник служит в уголовно-исполнительной системе уже 16 лет. Отмечается, что в среду 9 декабря на улице было холодно, температура воздуха составляла -23 градуса.

Ранее подвигом отметились ставропольские полицейские. Правоохранители помогли спасти задыхающегося младенца.