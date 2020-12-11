Минздрав РФ предложил продлить оплачиваемый отпуск медработников на три дня

Москва, 11 декабря. Медработники могут получить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью три дня. Автором такой инициативы стало Министерство здравоохранения РФ.

Отпуск предлагается предоставлять за непрерывный стаж работы в сфере здравоохранения. Он будет распространяться на врачей общей практики, медицинских сестер и средний персонал, работающий в участковых больницах, амбулаторных медицинских учреждениях, домах-интернатах, домах сестринского ухода и хосписах.

Проект Минздрава РФ представлен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Ведомство считает, что оплачиваемый трехдневный отпуск станет дополнительной гарантией социальной защищенности медработников.

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