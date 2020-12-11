Киев, 11 декабря. Власти Украины в первую очередь должны отселить с Крымского полуострова всех тех, «кто лоялен», а после принимать жесткие меры по захвату территории.

Такого мнения придерживается экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный. По его словам, единственно возможный способ урегулировать проблему Крыма — это «вернуть» его силой. Пять лет назад решить вопрос мирно все же можно было, но теперь нужны другие меры.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — уверен Бессмертный.

Первый этап этой работы — «очистка» Крыма от всех лояльных. Каким образом власти будут это делать, политик не уточнил. Вторая стадия — «построение армии, оборонного комплекса и планирование военных операций».

Федеральное агентство новостей ранее писало, что будет с Украиной, если она попытается направить в сторону России свои новые ракеты «Нептун». Москва нанесет по агрессору молниеносный ответ, после которого от страны вряд ли что-то останется.