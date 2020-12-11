Ефим Шифрин разгневался из-за вопроса журналистов о его личной жизни

Москва, 11 декабря. Артист эстрады Ефим Шифрин отказался отвечать на вопрос о личной жизни, назвав его бестактным.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro юморист нервно отреагировал на просьбу ответить на вопрос, почему он так и не связал себя ни с кем узами брака.

«Вы спрашиваете какую-то глупость. Ваши читатели озабочены. Простите, но у меня нет никакого желания с вами разговаривать. Это вверх бестактности и хамства», — осадил журналистов артист.

Шифрин в свои 64 года редко рассказывает о личной жизни. Известно, что юморист так и не завел детей, а о его избранницах широкой общественности и вовсе ничего не известно. Недавно подруга юмориста телеведущая Ангелина Вовк на телевидении сообщила, что еще в молодости Шифрин был женат, но от прессы этот секрет артист мастерски скрывает.

В августе разгорелся скандал из-за участия Шифрина в передаче «Аншлаг» — артист пожаловался, что не получил за участие в шоу ни копейки. В ответ ведущая передачи Регина Дубовицкая выразила мнение, что ее с юмористом пытаются поссорить посторонние люди. Говоря о претензиях Ефремова к гонорарам, ведущая подчеркнула, что за эфиры артистам вообще никто не платит. Причем лично Шифрин ей не озвучивал никаких претензий, его слова передали ведущей коллеги.

В адрес авторов «Аншлага» поступали жалобы и от других артистов, которые жаловались, что не получают деньги. Кроме того, были и претензии относительно нарушения авторских прав. В частности, Юрий Гальцев, покинув «Аншлаг», неоднократно требовал вырезать его номера из программы, но все его просьбы игнорировались.