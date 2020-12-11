Власти Сирии провели кампанию по дезинфекции школ в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 11 декабря. Администрация провинции Дейр-эз-Зор в сотрудничестве с Сирийским Красным полумесяцем (СКП) провела кампанию по дезинфекции образовательных учреждений региона. Об этом сообщает агентство SANA.

Работы проходили в рамках комплексного плана по стерилизации всех государственных учреждений, который разработан правительством Сирии для борьбы с распространением COVID-19. В соответствии с документом, местным властям поручено регулярно проводить дезинфекцию в школах, колледжах, университетах, административных зданиях и больницах.

Член администрации провинции Дейр-эз-Зор Рабих аль-Арафи рассказал, что в ближайшее время планируется провести еще несколько кампаний по дезинфекции общественных мест.

Координатор филиала Сирийского Красного полумесяца Мухаммад Дхиаб аль-Али в свою очередь отметил успешное взаимодействие некоммерческих организаций с сирийскими властями в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Проводится информационно-просветительская кампания. Людям раздают листовки с важной информацией, которая помогает замедлить распространение COVID-19. Мы призываем всех граждан следовать инструкциям, которые помогут спасти тысячи жизней», — сказал он.

Ситуация с коронавирусом в Сирии остается стабильной. Правительству САР удается сдерживать рост новых случаев на невысоком уровне.

Этому способствует ряд принятых мер по недопущению распространения COVID-19. Он включает в себя дезинфекцию общественных мест и ограничение времени работы ресторанов и кафе, а также использование передовых международных практик. Кроме этого, для лечения уже заболевших граждан власти расширяют инфекционные отделениях в местных больницах.