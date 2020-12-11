Урбанист объяснил, как россияне могут повлиять на благоустройство городов

Россияне могут повлиять на благоустройство своих городов, районов и даже дворов. Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман объяснил ФАН, как жители могут преобразить свой город, и почему специалисты вовлекают население в процесс обустройства.

«Конечно же, жители могут влиять на благоустройство города», — уверен урбанист.

Эксперт отметил, что есть хорошие примеры этого влияния, есть не очень хорошие.

«Сейчас стало понятно, что вовлекать жителей нужно. Кто-то это имитирует, кто-то это делает серьезно и правильно. Например, в Татарстане все пространства проходят через вовлечение жителей, которые формируют техзадание для архитекторов и проектировщиков», — рассказал блогер.

Гершман обратил внимание, что один из способов влияния — это партизанский урбанизм. Люди выходят во двор, озеленяют его, делают детские площадки, палисадники, или ЖКХ-арт.

Несмотря на то, что благоустройство бывает разное, горожане способны на него влиять. Эксперт отметил, что есть хорошие примеры, когда сами заказчики понимают ценность и вовлекают жителей. Но важно, чтобы это была не имитация вовлечения, подчеркнул собеседник ФАН.

Если жителям не нравятся инициативы, не нравится благоустройство, то они начинают общественную кампанию: устраивают митинги, акции, пишут гневные письма и посты в соцсетях. Это тоже влияет на общественное пространство, добавил блогер.

«Хорошие специалисты знают, что жителей нужно вовлекать, спрашивать. Потому что потом этим самым жителям и пользоваться этим благоустройством. Ни один специалист не может знать место лучше, чем какая-нибудь женщина, которая живет там последние 10–15 лет. Безусловно, жители влияют, и это очень хорошо. Чем больше жители будут влиять, тем лучше будут наши города», — подытожил Гершман.

Ранее Гершман рассказал ФАН, что будет с большими городами после пандемии. По его мнению, конкуренция между крупными городами усилится.