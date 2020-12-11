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Урбанист объяснил, как россияне могут повлиять на благоустройство городов

Урбанист рассказал, как россияне могут повлиять на благоустройство городов

Россияне могут повлиять на благоустройство своих городов, районов и даже дворов. Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман объяснил ФАН, как жители могут преобразить свой город, и почему специалисты вовлекают население в процесс обустройства.

«Конечно же, жители могут влиять на благоустройство города», — уверен урбанист.

Урбанист рассказал, как россияне могут повлиять на благоустройство городов

Эксперт отметил, что есть хорошие примеры этого влияния, есть не очень хорошие.

«Сейчас стало понятно, что вовлекать жителей нужно. Кто-то это имитирует, кто-то это делает серьезно и правильно. Например, в Татарстане все пространства проходят через вовлечение жителей, которые формируют техзадание для архитекторов и проектировщиков», — рассказал блогер.

Урбанист рассказал, как россияне могут повлиять на благоустройство городов

Гершман обратил внимание, что один из способов влияния — это партизанский урбанизм. Люди выходят во двор, озеленяют его, делают детские площадки, палисадники, или ЖКХ-арт.

Несмотря на то, что благоустройство бывает разное, горожане способны на него влиять. Эксперт отметил, что есть хорошие примеры, когда сами заказчики понимают ценность и вовлекают жителей. Но важно, чтобы это была не имитация вовлечения, подчеркнул собеседник ФАН.

Если жителям не нравятся инициативы, не нравится благоустройство, то они начинают общественную кампанию: устраивают митинги, акции, пишут гневные письма и посты в соцсетях. Это тоже влияет на общественное пространство, добавил блогер.

«Хорошие специалисты знают, что жителей нужно вовлекать, спрашивать. Потому что потом этим самым жителям и пользоваться этим благоустройством. Ни один специалист не может знать место лучше, чем какая-нибудь женщина, которая живет там последние 10–15 лет. Безусловно, жители влияют, и это очень хорошо. Чем больше жители будут влиять, тем лучше будут наши города», — подытожил Гершман.

Ранее Гершман рассказал ФАН, что будет с большими городами после пандемии. По его мнению, конкуренция между крупными городами усилится.

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