Россия выплатила ООН ежегодный взнос 66,4 млн долларов

Москва, 11 декабря. Россия в качестве ежегодного взноса выплатила 66,4 млн долларов в регулярный бюджет ООН. Информацию о переводе подтвердили в отечественном постпредстве.

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в рамках брифинга выразил признательность Москве за своевременное предоставление средств и соблюдение финансовых обязательств перед ООН.

«10 декабря 2020 года Российская Федерация перевела 66 443 814 долларов в качестве выплаты начисленного на Россию взноса», — сообщили в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предрек сильнейший спад глобальной экономики с момента окончания Второй мировой войны. По его словам, пандемия коронавируса обличила ключевые мировые проблемы, требующие первоочередного решения — неравенство и несправедливое устройство общества.