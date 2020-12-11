Старт ракеты Falcon 9 отменен за 30 секунд до запуска

Вашингтон, 11 декабря. Запланированный на вечер 11 декабря запуск PH Falcon 9 Block 5 со спутником Sirius SXM-7 на борту отменен.

Пуск ракеты-носителя должен был состояться в 19:21 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Сначала старт задержали на час из-за сильного ветра, а потом и вовсе перенесли на другой день. Причину отмены представитель компании, ведущий прямую трансляцию запуска, не назвал. Следующая попытка состоится не ранее 13 декабря.

Недавно Space X запустила другую ракету-носитель Falcon 9. Она вывела на орбиту спутник GPS III.