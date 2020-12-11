Ливийский парламентарий заявил о скором падении режима президента Турции

Тобрук, 11 декабря. Член Палаты представителей Ливии Саад Амгиб заявил, что агрессивная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приведет к «бесконечной войне».

Телеканал Libya 24 процитировал слова парламентария, который предсказал падение режима правления Анкары в ближайшее время. По его мнению, лидер республики стал «причиной бедствий» многих стран и граждан, за счет которых он пытается реализовать «сатанинский план». Поэтому Амгиб назвал политика человеком, который «культивирует зло, терроризм и вражду повсюду».

Также член Палаты представителей отметил, что, несмотря на захватнические амбиции, президент не в состоянии урегулировать экономический кризис в собственном государстве. Он подчеркнул, что неоосманские идеи Турции не побуждают людей называть Эрдогана «следующим султаном империи». Однако глава республики готов любой ценой завершить «зловещий план» и развязать «бесконечную войну».

Парламентарий призвал жителей Ливии не вестись на провокации Анкары. По его мнению, граждане должны стремиться к стабилизации ситуации в регионе, а не к удовлетворению интересов иностранного актора.

Напомним, что Турция на регулярной основе перебрасывает наемников и технику на территорию североафриканского государства вопреки запрету Совбеза ООН на поставки оружия. Таким образом она усиливает Правительство национального согласия, которое позволяет республике влиять на политику и эскалировать конфликт в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Египет готов прийти на помощь Ливии в случае провокаций со стороны Анкары.