Семенович рассказала, как устроила танцы на барной стойке ради коктейля

Москва, 11 декабря. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась забавными и немного странными историями, когда она оконфузилась из-за перепитого алкоголя.

В один такой момент, когда она еще работала с «Блестящими», Семенович отправилась на свидание с возлюбленным, они прилично выпили, занялись любовью и уснули. И вдруг в час ночи раздался звонок от продюсера, потребовавшего от певицы срочно явиться в Golden Palace на концерт.

«А я реально понимаю, что сильно пьяная. В машине крашусь, волосы встрепенула как-то, платье накинула. Прибегаю в гримерку и думаю: «Ну, выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене. И это была ошибочка. Выхожу и понимаю, что у меня реальные «вертолеты», — поделилась певица в YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Своих коллег по группе, Ксению Новикову и Юлию Ковальчук, Анна предупредила о конфузе и весь концерт простояла на сцене под руку с Ксюшей.

Семенович вспомнила и другие истории, заставившие ее краснеть. Так, однажды она «изрядно гульнула с подружками» в разных кафе на Патриарших прудах в Москве. В одном из баров звезда попыталась заказать коктейли без очереди, но «суровый бармен» не пошел на поводу у певицы.

«Я была уже очень весела, залезла на барную стойку, растолкав всех, и сказала: «Хочешь я станцую ради коктейля?». А он мне: «А станцуй». Ну, и я станцевала. Я удивляюсь, как этого нет в YouTube», — вспоминает артистка.

Казусы случались с Семенович не только в нетрезвом виде. Однажды на гастролях ее заселили в номер, где после концерта она случайно нашла под подушкой мужскую пижаму. Выяснилось, что сотрудники гостиницы случайно заселили ее в чужой номер.

Ранее бывшая солистка «Блестящих» призналась, что планирует родить наследника. Знаменитость уже прошла через гормональную стимуляцию и полностью проверила репродуктивные функции. Сейчас 40-летняя поп-звезда взяла паузу, чтобы найти «самца» для оплодотворения своих яйцеклеток.