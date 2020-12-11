Житель Турции домогался до умственно отсталой девочки в Стамбуле

Стамбул, 11 декабря. Житель Турции сексуально домогался до умственно отсталой девочки в продуктовом магазине.

Издание En Son Haber сообщает, что инцидент произошел в одном из гипермаркетов в районе Эсенлер. Мужчина подошел к несовершеннолетней и начал ее обнимать и целовать. Это попало на камеру видеонаблюдения.

Охранник магазина не сразу заметил нападение на умственно отсталую девочку. После просмотра записи он обратился в полицию. Жандармы прибыли на место ЧП и изъяли материалы для дальнейшего расследования.

В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По факту домогательства к ребенку возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в турецком городе Батман 27 мужчин изнасиловали 15-летнюю школьницу. В итоге она забеременела от одного из преступников. Полиция уже установила личности 11 мужчин, остальных ищут.