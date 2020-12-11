Молодожены получили штраф в Турции за проведение свадьбы во время карантина

Бурса, 11 декабря. Полиция Турции устроила несколько рейдов по ресторанам страны в рамках контроля за соблюдением карантинных мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Издание IHA сообщает, что инцидент произошел в районах Йылдырым и Османгази. Жандармы возбудили два уголовных дела в отношении организаторов свадьбы, которые устроили празднества во время ограничений.

Участники бракосочетания пытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Однако вскоре их задержали. Злоумышленники обвинили в нарушении ограничительных мер молодоженов, которые «согласовали» проведение торжества. В итоге полиция оштрафовала 25 человек на 78 750 турецких лир (почти 732 тысячи российских рублей).

Вторая свадьба оказалась не такой масштабной: только жених и невеста. Впрочем, их также призвали к ответственности за несоблюдение карантина. Их обязали заплатить 6300 лир штрафа.

Напомним, что правительство Турции ввело комендантский час и запретило гулять без средств индивидуальной защиты с целью предотвращения распространения COVID-19. Несмотря на усилия властей, в стране ежедневно заражаются более 30 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиян призвали отказаться от поездок за границу. Роспотребнадзор рассказал, что у 90 процентов граждан РФ подтвердился COVID-19 по возвращении на Родину из отпусков на средиземноморских курортах.