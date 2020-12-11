Словацкая компания купит у России детали для ремонта литовских Ми-8

Вильнюс, 11 декабря. Специалисты из Словакии починят литовские вертолеты Ми-8 с использованием деталей из России.

Литовское военное ведомство разыграло тендер на ремонт винтокрылых машин, выиграла который словацкая компания Letecke opravovne Trencin a.s., сообщили в МО Литвы. С фирмой был заключен контракт на выполнение ремонтных работ на сумму более шести миллионов евро.

«Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s.», — уточнили представители Министерства обороны Литвы.

Помощь в проведении ремонтных работ специалистам из Словакии окажут сотрудники госкорпорации из России Ростех, с которой словаки ранее подписали соглашение. При починке Ми-8 будут также использованы компоненты из РФ.

На мощностях российской госкорпорации было запущено производство новейшего вертолетного двигателя ВК-2500П, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. Силовая установка будет применяться в конструкции вертолета Ми-28НМ.