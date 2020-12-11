Чистая вода в дома жителей дагестанского Каспийска поступит в начале следующей недели

Махачкала, 11 декабря. Чистая вода в дома жителей дагестанского Каспийска поступит уже в начале следующей недели. Об этом ФАН сообщили в администрации города.

«В ближайшие два-три дня населению города будет подана чистая питьевая вода», — заверили в мэрии.

Как сообщал ранее ФАН, жители Каспийска жаловались на то, что в их дома поступает загрязненная вода желтого и коричневого цвета. Такая ситуация в Каспийске наблюдается с середины ноября, когда после проливных дождей в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой город, попали дождевые и канализационные стоки вместе с мусором.

В каспийской администрации заявили, что МУП «Водоканал» осуществляет ряд мероприятий, направленных на скорейшее восстановление качественного водоснабжения.

До этого сообщалось, что власти города ограничили попадание грязной воды в Рыбье. В настоящее время уровень воды в озере доведен до минимума, что позволит наполнить водоем из Канала имени Октябрьской революции (КОР) и осуществлять, как и прежде, дальнейшую подпитку озера.

«Во избежание попадания в озеро грязной воды с КОРа, в течение пяти дней были перекрыты шлюзы. Обратились к руководству КОРа с просьбой осуществить сброс грязной воды из канала по системе аварийного сброса. Наняли людей для обследования русла КОРа с помощью спецтехники (квадрокоптеров) и устранения несанкционированного попадания сточных вод. Уровень воды в озере доведен до минимума (90 сантиметров). Осуществляется промывка фильтров», — говорится в сообщении мэрии.

Там заверили, что в настоящее время уже осуществляется забор воды в озеро. Кроме того, проводятся ежедневные обследования состояния воды в Рыбье.