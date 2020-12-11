Боевики ПНС Ливии заявили о формировании эскадрильи из 12 истребителей F-16

Триполи, 11 декабря. Главарь бандформирования «Национальных мобильных сил» Правительства национального согласия Салим Кашут заявил, что самолеты F-16 готовы к нападению на города центральной Ливии.

Боевик сообщил об этом в личном Twitter-аккаунте. По его словам, в североафриканской стране сформирована эскадрилья из 12 многофункциональных истребителей четвертого поколения.

الحمد لله اكتمال تواجد على الاراضي الليبية سرب كامل من #طائرات_f16 وعددها 12 طائره ومقرر استهداف عدد من المواقع العسكرية ابعد من عمق سرت الجفره وتصل حتى الحدود الليبية شرق البلاد الان #مصر بين مفترق الطرق مع عدم رغبة #فرنسا مواجهه تركيا عسكريا في وجود منظومة التشويش التركيه pic.twitter.com/30RIh7mIhB — سليم قشوط (@salimgashout72) December 11, 2020

Кашут сообщает, что с помощью F-16 планируется совершить атаку на Сирт и Аль-Джуфру. Напомним, правительство Египта ранее предупреждало, что Турция готовит провокацию на линии соприкосновения с Ливийской национальной армией. Каир сохраняет за собой право применить военную силу, если боевики триполитанских «властей» нападут на данные населенные пункты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара завершила подготовку ливийской авиабазы Аль-Ватыя к принятию многофункциональных истребителей.