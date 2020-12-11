Сенат США согласовал военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2

Вашингтон, 11 декабря. Сенат Соединенных Штатов утвердил оборонный бюджет на следующий финансовый год. В документ вошли дополнительные санкции против проекта «Северный поток — 2».

Инициативу поддержало подавляющее большинство сенаторов. Законопроект предполагает ужесточение ограничений, принятых ранее американскими властями в отношении не только «Северного потока — 2», но и против «Турецкого потока». Также он подразумевает разрешение на новые поставки боеприпасов на Украину и запрет на совместную работу военных РФ и США.

Директор группы по природным ресурсам и сырью Fitch Дмитрий Маринченко накануне раскрыл примерные сроки окончания строительства газопровода. По его словам, сдача проекта является вопросом нескольких месяцев.