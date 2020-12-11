Киев, 11 декабря. Независимый ресурс «Эхо Киева» подвергается цензуре на Украине. Об этом рассказала основатель сайта Татьяна Поп.

Проект был создан для того, чтобы эксперты разных областей знаний могли выражать свое мнение открыто. На интернет-площадке появились порядка 150 интервью с представителями различных сфер деятельности. Все тексты, по словам Поп, были объективными, что не устраивало украинские власти.

Киев добился того, чтобы аккаунт общественного деятеля в Facebook заблокировали. Затем начались хакерские атаки на «Эхо Киева» и группы в социальных сетях.

Однажды Татьяна Поп опубликовала пост в поддержку венгров в Закарпатье. После этого она стала получать угрозы. Атаки на ресурсы участились. В связи с этим проект пришлось поставить на паузу.

Федеральное агентство новостей недавно назвало главную проблему для Украины в 2021 году. Ею стало управление со стороны Запада.