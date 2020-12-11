Экс-президент Казахстана указал на важную роль РФ в борьбе с пандемией

Нур-Султан, 11 декабря. Россия поддержала страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с пандемией коронавируса, заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Во время саммита ЕАЭС он особо подчеркнул важную роль России в борьбе с COVID-19.

По его словам, РФ всегда поддерживала своих союзников, что особенно было заметно в период пандемии. Назарбаев подчеркнул, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавирусной инфекции и предложившей ее странам ЕАЭС.

Высокий уровень взаимодействия и обмена гуманитарной помощью позволил снизить распространение инфекции на территории ЕАЭС, заключил Назарбаев.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что ВОЗ оценит вакцину Pfizer в ближайшие недели. После эксперты рассмотрят досье Moderna, а затем AstraZeneca.