Ангарская на новом фото напомнила фанатам произведение искусства

Москва, 11 декабря. Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась чувственным фото, на котором выжимает лимоны. Фанаты сравнили юмористку с девушками на полотнах художников.

На опубликованном снимке Ангарская сидит в шелковом халате, спущенном с одного плеча и обнажающем декольте. Актриса выжимает в графин спелые лимоны, параллельно демонстрируя идеальный маникюр. Длинные светлые волосы звезды уложены крупными локонами и спадают по спине и ключицам, как у греческих богинь.

Постановочная фотография напомнила поклонникам полотна великих художников. Они сравнили знаменитость с произведением искусства и признались, что не могут оторвать взгляда от кадра. Юмористка очаровала фанатов своей красотой и чувственностью.

«Нереально сексуальное фото»; «Не смогла не написать. Какая же Вы шикарная женщина во всех смыслах»; «Вот это я понимаю — знойная женщина, мечта поэта»; «Как будто Кустодиев написал», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Надежда Ангарская ранее призналась, что из-за многомиллионных долгов была вынуждена продать квартиру в Подмосковье. В финансовую аферу с кредитами ее втянули друзья.