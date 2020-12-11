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Ангарская на новом фото напомнила фанатам произведение искусства

Ангарская на новом фото напомнила фанатам произведение искусства

Москва, 11 декабря. Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась чувственным фото, на котором выжимает лимоны. Фанаты сравнили юмористку с девушками на полотнах художников.

На опубликованном снимке Ангарская сидит в шелковом халате, спущенном с одного плеча и обнажающем декольте. Актриса выжимает в графин спелые лимоны, параллельно демонстрируя идеальный маникюр. Длинные светлые волосы звезды уложены крупными локонами и спадают по спине и ключицам, как у греческих богинь.

Постановочная фотография напомнила поклонникам полотна великих художников. Они сравнили знаменитость с произведением искусства и признались, что не могут оторвать взгляда от кадра. Юмористка очаровала фанатов своей красотой и чувственностью.

«Нереально сексуальное фото»;

«Не смогла не написать. Какая же Вы шикарная женщина во всех смыслах»;

«Вот это я понимаю — знойная женщина, мечта поэта»;

«Как будто Кустодиев написал», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Надежда Ангарская ранее призналась, что из-за многомиллионных долгов была вынуждена продать квартиру в Подмосковье. В финансовую аферу с кредитами ее втянули друзья.

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