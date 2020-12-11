Путин поддержал идею создания археологического заповедника в Петербурге

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания археологического заповедника в Санкт-Петербурге.

С идеей к Путину обратился журналист, писатель и краевед, член Совета по правам Человека Константин Михайлов. Заповедник планируется разместить на Охтинском мысе, Путин пообещал обсудить предложение с собственником земли и главой Петербурга. Место выбрано неспроста, на мысе находятся остатки шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке.

Михайлов считает, что нельзя упускать возможность создания такого музея, используя Охтинский мыс. Там были проделаны большие археологические работы, открыты археологические слои нового времени. Это делает мыс идеальным местом для создания потрясающего историко-археологического музея, считает краевед.

Недавно Санкт-Петербург получил ежегодную Евразийскую премию «Золотой фотон» в номинации «Освещение фасадов зданий и сооружений». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что проект подсветки делался к празднованию 75-летия Дня Победы.