ВОЗ заявила об увеличении уровня смертности от COVID-19 по всему миру

Женева, 11 декабря. Смертность от коронавируса за последние полтора месяца увеличилась на 60% по всему миру. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Только на территории Европы смертность увеличилась почти вдвое, несмотря на снижение новых случаев заражения коронавирусом, пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«За последние шесть недель рост был на 60%», — уточнила она.

ВОЗ ранее оценила изменение уровня продолжительности жизни людей за последние десятилетия. Организация пришла к выводу, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на шесть лет.