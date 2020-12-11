Современная магистраль обеспечит прямое сообщение между Камеруном и столицей ЦАР

Официальный представитель компании «SOGEA-SATOM» сообщил 10 декабря 2020 года об открытии движения по главной магистрали, соединяющей административный центр префектуры Нана-Мамбере со столицей Центральноафриканской республики.

Вчера был запущен в эксплуатацию последний отрезок дороги между городами Баоро и Буар. Из-за особенностей рельефа и экстремальных климатических условий строительство участка автотрассы продолжалось 2 года. Тем не менее, специалисты французской дорожно-строительной компании смогли не только гарантировать высокое качество асфальтового покрытия трассы, но и обеспечить его долговечность.

Реконструированная трасса имеет стратегическое значение не только для северо-западного региона ЦАР, но и для всей страны, так как именно по ней осуществляется основная масса грузоперевозок между столицей республики и Камеруном. Последний заасфальтированный отрезок дороги значительно облегчил работу транспортников и на несколько часов сократил время доставки грузов.

Однако самым главным является то, что, начиная со вчерашнего дня, трасса стала всепогодной. Это особенно актуально в условиях тропического климата, когда сезонные дожди регулярно прерывали сообщения между населенными пунктами страны, делая дороги труднопроходимыми даже для вездеходного транспорта.

«Я очень рад тому, что теперь на всем протяжении от Буара до Банги можно передвигаться по ровной, асфальтированной дороге. Очень бы хотелось, чтобы все дороги в нашей стране были перестроены или просто реконструированы. Но мы довольны и тем, что теперь возможно передвигаться по этой трассе в любое время не обращая внимание на погоду», — выразил свое мнение Хусейн, водитель грузовика.

Профессиональные водители и простые автовладельцы республики едины во мнении, что почти все дороги в стране нуждаются в восстановлении или реконструкции. Практически вся транспортная система ЦАР пострадала от боевых действий, предшествовавших свержению бывшего главы государства Франсуа Бозизе.

В настоящий момент дорожное строительство является одним из ключевых факторов экономического развития Центральноафриканской Республики. Так, 20 ноября 2020 года, в присутствии президента Фостен-Арканжа Туадера был дан старт строительству дороги из центра Банги до международного аэропорта Мпоко. В рамках этого проекта также предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы главной воздушной гавани страны.

Реализация целого ряда инфраструктурных проектов стала возможной благодаря успехам правительства ЦАР в деле установления мира и обеспечения безопасности на всей территории республики.